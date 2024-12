Usa, Trump invita Xi al suo insediamento e festeggia le dimissioni del capo dell'Fbi: "Un grande giorno"

Usa, Trump invita Xi alla Casa Bianca per il suo insediamento. Il presidente cinese valuta se accettare

Donald Trump prosegue con i suoi annunci relativi alla squadra di governo. Manca ormai solo un mese al suo insediamento alla Casa Bianca e per quel 20 gennaio il presidente eletto ha invitato a Washington il suo più grande rivale per gli equilibri mondiali: il presidente della Cina Xi Jinping. La decisione del tycoon è stata presa tempo fa, subito dopo la sua vittoria alle urne dello scorso novembre, ma è stata resa nota solo ora. Ma non è chiaro se il leader cinese ha accettato l'invito. Un portavoce dell’ambasciata cinese a Washington non ha commentato. Trump, ha celebrato anche l'annuncio delle dimissioni del direttore dell'Fbi Christopher Wray come "un grande giorno" per il Paese e ha invitato il Senato a ratificare la nomina del successore che ha proposto, Kash Patel.

Wray, nominato da Trump nel 2017 durante il suo primo mandato, ha confermato che non completerà il suo mandato di dieci anni e lascerà la direzione dell'FBI prima che il repubblicano riprenda il potere il 20 gennaio. "Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per gli Stati Uniti", ha dichiarato Trump, che è stato molto critico nei confronti dell'FBI da quando le forze di polizia hanno fatto irruzione nella sua villa di Mar-a-Lago (Florida) nel 2022.

"Sono lieto di annunciare che Kari Lake sarà il nostro prossimo direttore di Voice of America". Lo scrive il presidente eletto Donald Trump su Truth. Lake è considerata un falco. "Sarà nominata e lavorerà a stretto contatto con il nostro prossimo capo dell'Agenzia statunitense per i media globali, che annuncerò presto, per garantire che i valori americani di libertà e libertà siano trasmessi in tutto il mondo in modo equo e accurato, a differenza delle bugie diffuse dai mezzi di informazione falsi", ha concluso Trump.