Trump condannato, dovrà pagare 5mln di dollari. L'accusatrice vince in tribunale

Trump condannato, violenza sessuale e diffamazione. Vince Elizabeth Jean Carroll

Nuovi guai giudiziari per Donald Trump, arriva una condanna per il prossimo presidente degli Stati Uniti. Il tycoon, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, è stato ritenuto colpevole dai giudici di diffamazione e dovrà pagare 5 milioni di dollari. Soldi che andranno alla scrittrice Elizabeth Jean Carroll che lo aveva accusato di averla aggredita sessualmente in un grande magazzino di New York nel 1996. La donna, oggi 81enne, ha rivelato lo stupro in un libro pubblicato nel 2019 e il tycoon l'aveva attaccata definendola una "pazza" interessata solo a mettere in piedi un "business basato sulle falsità".

Ma il 9 maggio 2023, il tribunale civile federale di Manhattan aveva ritenuto Trump responsabile di violenza sessuale e lo aveva condannato al pagamento di cinque milioni di dollari di danni: due per la violenza sessuale e tre per i commenti diffamatori fatti nel 2022. Trump aveva presentato ricorso contro il verdetto, ma secondo la corte d'appello "non ha dimostrato che la corte abbia commesso in primo grado un errore nelle sue decisioni".

Si tratta però di uno dei pochi processi rimasti in piedi a carico di Trump, dopo la sua vittoria alle presidenziali infatti molte cose sono cambiate, con in particolare l'abbandono dei procedimenti penali federali, ad esempio per quanto accaduto dopo la sua sconfitta nelle elezioni presidenziali del novembre 2020. Ma Trump è stato condannato penalmente a New York per i pagamenti con cui aveva comprato il silenzio della pornostar Stormy Daniels prima delle elezioni presidenziali del 2016.