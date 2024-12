Cina, Xi scrive a Putin: "Voglio la pace nel mondo". Il messaggio nascosto e i dubbi di Ue e Usa

Cina, ecco che cosa c'è dietro alla lettera di "pace" che Xi ha scritto a Putin

Donald Trump sta per diventare ufficialmente il prossimo presidente degli Stati Uniti, mancano ormai solo 20 giorni al suo insediamento alla Casa Bianca, tra le prime promesse fatte al mondo da parte del tycoon c'è quella di far cessare le guerre. Se sul fronte mediorientale c'è ottimismo proprio per i rapporti molto solidi tra lui e Netanyahu, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, invece, la situazione è più incerta. Tutto dipenderà dal dialogo tra Trump e Putin. Ma a contribuire a fare un passo in avanti verso la tregua è la Cina, il presidente Xi Jinping ha deciso di prendere carta e penna e scrivere una lettera di Capodanno a Putin.

"Non importa come si svilupperà la situazione internazionale, la Cina - scrive Xi - rimarrà fermamente impegnata ad approfondire le riforme, promuovendo la modernizzazione con caratteristiche cinesi e contribuendo alla pace nel mondo", ha affermato Xi Jinping, secondo la televisione cinese CCTV. La Cina si presenta come neutrale nel conflitto in Ucraina e sostiene ufficialmente una "soluzione politica" del conflitto, che Pechino non ha mai condannato. Ma americani ed europei lo accusano di offrire alla Russia un sostegno economico cruciale per il suo sforzo bellico.

All’inizio di dicembre l’Unione Europea ha inserito quattro aziende cinesi nella lista nera per aver fornito all'industria militare russa componenti sensibili per la produzione di droni e microprocessori. I due leader condividono un forte legame personale, con Xi Jinping che definisce la sua controparte russa un "migliore amico", mentre Vladimir Putin definisce il suo partner cinese un "alleato affidabile". Secondo la CCTV, Xi ha ricordato al leader russo che il 2024 segna il 75° anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra Mosca e Pechino, "una pietra miliare importante nelle relazioni tra i due paesi. Dopo 75 anni di alti e bassi, le relazioni tra Cina e Russia sono diventate gradualmente più mature e stabili", ha concluso Xi Jinping.