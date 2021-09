Usa, Trump sceglie il ring della boxe per sfidare Biden. Commenterà Holyfield

Trump sceglie il ring per sfidare Biden. Commenterà Holyfield

Donald Trump sfida virtualmente Biden. Lo fa da un prestigioso ring di boxe dall'Hard Rock di Hollywood. Il tycoon commenterà domani sera per la tv americana l'incontro tra Evander Holyfield e Vitor Belfort. Si affrontano un ex campione dei pesi massimi, ormai 58enne, celebre suo malgrado per il morso che Mike Tyson gli diede staccandogli un pezzo di orecchio e un grande nome delle arti marziali già over 40. "Con chi vorrei incrociare i guantoni? Con Biden sarebbe facilissimo, andrebbe giù subito", il commento di Trump sull'evento che lo vedrà protagonista.

Il tycoon - si legge sulla Stampa - sceglie un terreno a lui amico, il quadrato, nello Stato in cui vota e non riparte dalle elezioni che ha perso, piuttosto dal mondo che ha costruito quando ancora era un palazzinaro ad Atlantic City e faceva soldi a pioggia con i suoi casinò, sede di molti combattimenti di alto livello. Tra gli Ottanta e i Novanta ha ospitato il Tyson dei tempi d’oro dieci volte, lo stesso Holyfield, che ora rivede da pensionato, ha vissuto sotto la sua giurisdizione «La battaglia dei secoli», altisonante titolo dato al nonmemorabile Holyfield contro Foreman. Quel match si fa ricordare per Trump che accompagna al suo posto Ali, mangia i pop corn dal secchiello di Kevin Costner, abbraccia Michael Douglas, fa il padrone di casa, il motivatore, il tifoso, l’innamorato della boxe sgargiante, in tinta con la cravatta fucsia.