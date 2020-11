Usa, un team tutto al femminile per la comunicazione di Joe Biden

Tutta la comunicazione di Joe Biden alla Casa Bianca è da ieri in mano ad un team di donne, così ha deciso il presidente eletto. La comunicazione, sfortuna sua, è arrivata mentre si trovava dal medico per curarsi da una scivolata mentre giocava con il suo cane. Secondo il dottor Kevin O'Connor il 78enne Biden ha subito fratture nelle ossa del piede destro e ‘prevediamo che probabilmente dovrà portare uno scarpone da passeggio per diversi settimane’.

Rimane però il fatto che ben 7 donne sono state nominate in ruoli chiave nella comunicazione della Casa Bianca. E’ questa la prima volta nella storia americana che queste posizioni saranno occupate interamente da donne.

Biden inoltre ha nominato Neera Tanden come direttore dell'Ufficio di Gestione e Bilancio. La Tanden sarà la prima donna di colore alla supervisione dell’OMB.

Il Presidente ha sottolineato con orgoglio il numero delle donne presenti nella sua Amministrazione.

Il senatore della California Kamala Harris, diventerà la prima vicepresidente donna, e l'ex presidente della Federal Reserve Janet Yellen sarà la prima Segretaria al Tesoro donna.

Insieme alla Yellen sarà ci sarà Adewale "Wally" Adeyemo, che Biden vuole come Vice Segretario al Tesoro.

Adeyemo, che è Presidente della Fondazione Obama, ha lavorato come consigliere economico alla Casa Bianca di Obama e sarà il primo Vice Segretario nero del Dipartimento del Tesoro.

Tanden è attualmente Presidente e CEO del Center for American Progress, un think tank progressista ed è stata consigliera di Hillary Clinton e dell'ex presidente Barack Obama.

Sono in arrivo altre nomine soprattutto nel team dell’economia.

Jen Psaki, già direttore comunicazione con Barack Obama, sarà l'addetto stampa di Biden.

Tra i sette membri dello staff della comunicazione che Biden ci sono:

Kate Bedingfield: Il direttore della comunicazione della campagna di Biden assumerà lo stesso ruolo alla Casa Bianca. Bedingfield è stato direttore delle comunicazioni per Biden quando era vicepresidente.

Jen Psaki: Psaki sarà l'addetto stampa della Casa Bianca. È un'altra veterana dell'amministrazione Obama e tra i suoi ruoli c'era quella di direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca.

Karine Jean-Pierre: Jean-Pierre, vice segretario stampa, è stata consigliere senior della campagna di Biden e capo del personale di Harris.

Nello staff della comunicazione della Casa Bianca sono stati inltre nominati: Ashley Etienne, direttore delle comunicazioni di Harris; Symone Sanders, consulente senior e portavoce capo di Harris; Pili Tobar, vice direttore delle comunicazioni della Casa Bianca; ed Elizabeth Alexander, direttrice delle comunicazioni per la first lady Jill Biden.

"Comunicare direttamente e in modo veritiero al popolo americano è uno dei doveri più importanti di un presidente, e a questa squadra sarà affidata l'enorme responsabilità di collegare il popolo americano alla Casa Bianca", ha detto Biden.

Ultima notizia ‘di colore’ è che sei delle sette donne nominate sono mamme di bambini piccoli.