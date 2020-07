Usa, video su idrossiclorochina: Twitter limita il figlio di Donald Trump

Twitter ha temporaneamente limitato l'account del figlio del presidente americano, Donald Trump Jr., per un video condiviso che illustrava l'idrossiclorochina: il farmaco che il presidente americano, ma anche quello brasiliano, Jair Bolsonaro, hanno spesso presentato come la panacea contro il coronavirus. Donald Trump Jr. aveva detto che il video sosteneva una narrativa diversa sul Covid-19. Twitter ha replicato cancellando il video, perché viola le sue normative riguardo la cattiva informazione e le fake news, limitando poi il suo account per 12 ore. Il primogenito del presidente sarà comunque in grado di navigare su Twitter e inviare messaggi diretti.