USA,40 milioni di disoccupati , un americano su quattro senza lavoro

Da marzo negli Stati Uniti, da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, un lavoratore su quattro ha perso il lavoro.

Nell’ultima settimana, secondo il Dipartimento del Lavoro statunitense, nell’ultima settimana oltre 2 milioni di persone hanno chiesto il contributo di disoccupazione.

Un leggero calo rispetto ai sette giorni precedenti di 320000 persone che ha comunque portato a un totale di 40,8 milioni di persone in dieci settimane.

Esattamente il 26% dell’intera popolazione lavorativa americana.In molti Stati l’occupazione è crollata.Secondo un recente rapporto della Federal Reserve l’occupazione è continuata a scendere soprattutto nel commercio al dettaglio e nei settori del turismo e dell’ospitalità. Nel rapporto della Fed sono emerse anche le criticità ulteriori nel mercato del lavoro americano, e tra queste le mancanze nelle tutele sanitarie e l'accesso limitato alle cure per l'infanzia”.

Gli esempi di ‘crash’ del mercato del lavoro sono dappertutto. Tra questi Boeing che ha tagliato 12000 posti di lavoro solo negli Stati Uniti, Compagnie aeree come Avianca e Latam che hanno chiesto la bancarotta in Usa con il favorevole Chapter 11, catene al dettaglio come J.C.Penney, Neiman Marcus e J.Crew che hanno portato i libri in tribunale.

Senza tralasciare che il calo degli introiti fiscali ha creato deficit in molte amministrazioni di grandi e piccole città costrette a ‘tagliare’ quasi un milione di posti di lavoro in aprile.

Fortunatamente l’America ha cominciato ad allentare il lockdown e molte attività simbolo hanno comunicato le loro riaperture, dai Casino di Las Vegas a Disneyworld in Florida e in altre aree. Come pure Amazon, che mai ha chiuso, ha riassunto 125000 persone delle 175000 lasciate a casa due mesi fa. Notizie che fanno ben sperare.

E l’America lentamente sta ripartendo.