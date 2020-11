Vaccini, Moderna: vaccino sicuro al 94% e protegge dalla gravità del Covid-19

‘Il nostro vaccino è efficace al 94% e protegge fortemente dall’evoluzione grave della malattia’ è quanto dichiarato dalla californiana Moderna che oggi intende presentare alla FDA una domanda di autorizzazione La società di biotecnologie ha rilasciato oggi nuovi dati che rafforzano le ragioni di validità del suo vaccino COVID-19. Il vaccino è efficace al 94% e protegge fortemente da malattie gravi. Sulla base di questi ultimi risultati, l'azienda prevede di presentare oggi una domanda di autorizzazione all'uso di emergenza alla Food and Drug Administration.

Questi risultati si basano su un numero inferiore di casi dello studio primario su 30000 volontari.

Nel complesso, lo studio ha identificato 185 casi di contagio nelle persone che hanno ricevuto un'iniezione di placebo, rispetto agli 11 casi nelle persone che hanno ricevuto il vaccino attivo.

Questi ultimi risultati sono simili a quelli di Pfizer, che ha sviluppato un vaccino simile.

E, come il vaccino di Pfizer, questo sembra prevenire i casi gravi. "Ci sono stati 30 casi con placebo e zero casi con vaccino", afferma il dottor Stephen Hoge, presidente di Moderna. "Quindi, sembra che nello studio siamo stati efficaci al 100% nel prevenire il COVID-19 grave, che sta causando blocchi negli ospedali e sta mettendo a dura prova i nostri sistemi sanitari pubblici".

Riguardo alla domanda che verrà presentata Hoge sostiene che "Riceveranno una buona quantità di dati, ma hanno ricevuto dati quasi ininterrottamente da quando abbiamo iniziato".

Pfizer ha già richiesto l'autorizzazione per l'uso di emergenza il 9 novembre per il suo vaccino COVID-19. La FDA discuterà tale richiesta il 10 dicembre in un incontro pubblico.

La FDA richiede ‘senza se e senza ma’ che i farmaci siano sicuri ed efficaci per milioni di persone.

A proposito di FDA il Presidente di Moderna ha detto ‘Adesso hanno l'importante e solenne responsabilità di rivedere quei dati e dare una valutazione indipendente su di essi-dice Hoge-e non è una cosa facile da fare su un breve orizzonte temporale".

Moderna prevede che il 17 dicembre la FDA sarà pronta per un incontro pubblico per discutere i dati. Uno o persino entrambi i vaccini Pfizer e Moderna potrebbero iniziare a essere disponibili da metà a fine dicembre, anche se le scorte saranno limitate.

Entrambi utilizzano la stessa nuova tecnologia. Invece di iniettare un virus indebolito o morto, che è una strategia comune per i vaccini, questi prodotti sono essenzialmente piccoli pezzi di materiale genetico. Quando viene iniettato nel braccio di una persona, viene raccolto dalle cellule del sistema immunitario. Le cellule leggono il codice genetico e lo usano per produrre una proteina che in realtà è un frammento chiave del Coronavirus. Il corpo costruisce quindi anticorpi che si attaccano a quel frammento. In tal modo se e quando qualcuno incontra il vero Coronavirus, il corpo è pronto a combatterlo con gli anticorpi. Sebbene l'azione chiave avvenga a livello cellulare, il vaccino può innescare sintomi evidenti ma leggeri come un braccio dolorante, qualche linea di febbre e sintomi simil-influenzali.

Il dottor Carlos del Rio, uno scienziato dei vaccini presso la Emory University di Atlanta, è stato coinvolto nella sperimentazione del vaccino Moderna. I sintomi che ha visto erano abbastanza simili ai sintomi che le persone ottengono quando ricevono il vaccino contro l'herpes zoster. Per molti, il vaccino contro l'herpes zoster crea una forte reazione.

"Ti senti malissimo per un giorno o due, ma poi stai bene", dice del Rio.

Questo è il prezzo da pagare per ottenere un vaccino che ti protegge, nel caso di COVID, da una malattia potenzialmente mortale. Ma del Rio sostiene che è una complicazione nella somministrazione del vaccino, perché le persone che manifestano questi sintomi dopo un'iniezione potrebbero pensare che il vaccino abbia effettivamente dato loro il COVID-19.

"Dovremo fare una corretta comunicazione per spiegare alle persone che questo non è COVID, è un effetto collaterale del vaccino ed è OK averlo perché ”significa che il vaccino sta funzionando".

Gli scienziati però non sanno ancora se le persone vaccinate potranno essere nuovamente infettate, pur rimanendo senza sintomi.

Questo è importante perché se un vaccino può prevenire anche infezioni silenti, può ridurre ulteriormente la diffusione della pandemia.

Hoge ha detto che la società sta raccogliendo dati per cercare quelle infezioni silenziose tra i volontari vaccinati, ma le informazioni non saranno disponibili fino all'inizio del prossimo anno. Quindi, è possibile che alcune persone vaccinate possano ancora diffondere il virus. "È per questo che dico alla gente quando vi vaccinate, continuate a indossare la maschera", dice del Rio. "Sapremo più tardi se il vaccino previene effettivamente l'infezione".

Dice che è notevole la rapidità con cui tutto questo processo tra la scoperta fino all’ok è stato portato avanti: meno di un anno dal momento in cui il nuovo Coronavirus è stato identificato per la prima volta, ad ora, sul punto di avere decine di milioni di dosi di vaccino pronte per l'uso.

E tutto il mondo è in attesa.