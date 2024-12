Vannacci si schiera anche in Romania. Campagna social per sostenere il filo-Putin Georgescu: "Votatelo al ballottaggio"

Vannacci attentato alle elezioni in Romania: "Votate per Georgescu", il filo-Putin

Roberto Vannacci, neo eurodeputato eletto con la Lega, fa campagna elettorale sui social anche per il voto in Romania e invita apertamente a votare per il candidato filo-Putin Calin Georgescu, arrivato al ballottaggio a sorpresa e dato in grande ascesa. "Cari amici romeni - dice Vannacci sui social - l'8 dicembre si terranno le elezioni presidenziali". Un video di 24 secondi che invita i romeni che vivono in Italia, a votare al ballottaggio per il candidato di estrema destra, molto discusso, che strizza l'occhio a Mosca. "Se ami il tuo Paese, se ami la tua gente, se amate le vostre tradizioni e costumi andate a votare per Calin Georgescu", prosegue il generale. E conclude che Georgescu "rappresenta l'unico cambiamento per la Romania e l'unico vero cambiamento per l'Europa".

Vannacci - riporta Il Giornale - è legato alla Romania a tal punto da parlare la lingua. Sua moglie, Camelia Mihailescu, è nata e cresciuta a Bucarest dove ha studiato diventando una dirigente e docente dell'accademia militare. Georgescu ha vinto il primo turno delle presidenziali, con il 22,9% dei voti, lasciando fuori, per la prima volta dalla fine del comunismo, il candidato socialdemocratico molto europeista. La sfidante è l'ex giornalista di guerra di centro destra, Elena Lasconi, con il 19,7%. Georgescu, esperto di sviluppo sostenibile, ha avuto incarichi europei e anche come relatore delle Nazioni Unite per i diritti umani. La Corte costituzionale aveva ordinato il riconteggio dei voti per presunti illeciti legati alla campagna di Georgescu su TikTok, ma poi ha dato il via libera al ballottaggio che si terrà l'8 dicembre.