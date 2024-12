Francia, Barnier all'Eliseo per presentare le dimissioni. Ora rischia Macron: governo tecnico subito. Le Pen: "Presto toccherà a noi". E sabato a Parigi arriva Trump...

Francia, il governo Barnier è caduto dopo soli tre mesi. Macron è a un bivio

Tutto come previsto, il governo Barnier in Francia, dopo appena tre mesi è già caduto. Ad affossare il premier scelto da Macron dopo una lunghissima consultazione durata 51 giorni sono stati i voti di sfiducia dell'estrema destra e dell'estrema sinistra per una volta uniti in una battaglia comune. Ma i voti contro Barnier sono stati veramente tanti, molto al di sopra di una semplice maggioranza: ben 331, il segnale che la linea scelta dalla coppia Barnier-Macron non è piaciuta.

Ora la Francia si trova alle prese con una grave crisi finanziaria con un debito pubblico alle stelle e senza una guida politica. Macron adesso ha diverse possibilità per trovare un nuovo primo ministro che non venga censurato rapidamente. Potrebbe avviare nuove consultazioni come ha fatto l’estate scorsa per settimane, ma alla luce della situazione politica ancora più complessa, è probabile che un nuovo ciclo di incontri tra i partiti politici e l'Eliseo si trasformi in un vicolo cieco.

Pertanto l'altro scenario possibile è quello di nominare un primo ministro "tecnico", cioè, concretamente, un capo del governo che non appartenga ad alcuna famiglia politica e che non abbia mandato. Per muoversi rapidamente, il nuovo primo ministro potrebbe essere tentato di mantenere una parte dell'attuale governo, a cominciare da Antoine Armand e Laurent Saint-Martin, i due titolari di Bercy, per riuscire a superare l'impasse politica e concentrarsi sulle questioni economiche e finanziarie, molto pressanti.

Tempistica davvero serrata per il presidente Macron che, secondo un ex ministro che lo ha accompagnato in Arabia Saudita, "vuole nominare un primo ministro entro 24 ore". Macron questa sera parlerà alla Nazione, da una parte deve rassicurare il Paese e dall'altra deve anche mostrare un volto della Francia forte, visto che sabato arriveranno a Parigi tutti i capi di Stato (compreso Trump) per l'inaugurazione della cattedrale di Notre Dame restaurata. Una rapidità di scelta per arginare la pressione della sinistra radicale di La France Insoumise (Lfi), che chiede le dimissioni di Macron, ma dettata anche dall'esigenza di far approvare il bilancio dello Stato nelle prossime settimane, comunque in tempi piuttosto brevi. Intanto Le Pen, nonostante i guai giudiziari a suo carico, si dice ottimista: "Presto toccherà a noi governare".

Francia, Barnier atteso all'Eliseo per presentare le dimissioni

Intanto, il premier francese sfiduciato ieri sera dalla maggioranza dei deputati dell'Assemblée Nationale, Michel Barnier, si reca alle 10 all'Eliseo questa mattina per presentare al presidente Emmanuel Macron le sue dimissioni.