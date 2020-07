Venezuela, il 96% dei venezuelani vive in condizioni di povertà

‘Il 96% dei venezuelani sono poveri e di questi quasi l’80% sono in povertà estrema’ è questo il drammatico risultato elaborato da tre differenti università dell’America Latina sulle condizioni di vita di uno dei Paesi con le maggiori risorse petrolifere del mondo.

Lo studio ha fotografato lo sviluppo del Paese negli ultimi sei anni mettendo in luce la grande debolezza degli abitanti stretti tra una pesante dittatura e una depressione economica senza precedenti sia dal punto di vista della profondità sia da quello della durata.

Questi poveri ed estremamente poveri non riescono a guadagnare in maniera sufficiente per sfamarsi quotidianamente. Causa prima è l’iperinflazione che ormai non ha più tetto e che ha favorito una caduta del PIL tra il 2013 e il 2019 del 70%. Una situazione del genere ha portato il Venezuela , una volta il ricco Venezuela , ad essere annoverato tra i Paesi poveri dell’Africa, del Centroamerica e dei Caraibi in quanto a denutrizione e povertà.

Compagni quotidiani dei venezuelani sono la mancanza di elettricità e di acqua. Venezuelani che ormai si sono abituati pure alla mancanza di combustibile, carenza impensabile in un Paese seduto sopra un mare di petrolio.

Altro gravissimo problema è quello politico. La dittatura di Nicolas Maduro, successore non eletto ma designato da Hugo Chavez, ha provocato le pesanti sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti e dell’Europa.Sanzioni che non riescono ad essere alleviate nemmeno con l’aiuto di due alleati forti come Cina e Russia.Ma il vero problema è la gestione drammatica da parte del Governo in mano ad uno solo, Maduro, che non ha la capacità minima di gestire il problema. Unico obiettivo è di mantenersi al podere a qualsiasi costo.

E nemmeno la pandemia ha visto un governo più morbido e costruttivo verso l’opposizione. E il Paese, ogni giorno che passa, sta sempre di più tramutandosi in un vero inferno.

L’unica speranza che rimaneva ai venezuelani era Juan Guaidò, ma il Presidente ad interim, dopo essere stato riconosciuto da 60 Paesi è stato bellamente scaricato da Donald Trump. Una speranza per liberare il Paese che, adesso sembra essere stata lasciata andare alla deriva, insieme a tutti i venezuelani.