Venezuela, Maduro giura per il terzo mandato da presidente. Ira dell'opposizione: "Un colpo di stato". Usa, 25 milioni di ricompensa per l'arresto

Venezuela, Maduro giura per il terzo mandato da presidente

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro ha giurato per un terzo mandato di sei anni, di fronte a Jorge Rodriguez a capo dell'Assemblea nazionale. Nicolás Maduro ha appena prestato giuramento come presidente del Venezuela per il periodo 2025-2031, con un atto formale presso la sede dell'Assemblea Nazionale. Maduro ha giurato di "far rispettare tutti gli obblighi della Costituzione" e ha promesso che questo nuovo mandato presidenziale "sarà di pace, prosperità e nuova democrazia". Il leader ha giurato su una copia originale dell'attuale Costituzione, firmata da Hugo Chávez, fondatore della cosiddetta rivoluzione bolivariana. Pochi istanti dopo gli è stata consegnata la fascia presidenziale. La televisione di Stato, che ha trasmesso la cerimonia in diretta e sui media aperti e digitali, ha mostrato le immagini di una manciata di sostenitori chavisti radunati intorno al palazzo legislativo nel centro di Caracas, sotto strette misure di sicurezza militari e di polizia.

Le prime parole di Maduro

"Il Venezuela non si colonizza né si domina, né con la diplomazia del bastone né con quella della carota. Faremo rispettare la Costituzione una e mille volte, come l'abbiamo fatta rispettare in questi anni. E' stato il comandante Chavez ad aprire la strada" e seguiremo su questo percorso "perché noi siamo costituzionalisti". Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro, nel corso della cerimonia di insediamento per il terzo mandato alla guida del Paese.

L'opposizione invoca il colpo di stato

L'opposizione venezuelana, che rivendica la vittoria del suo candidato Edmundo Gonzalez Urrutia alle elezioni presidenziali di luglio, ha definito l'insediamento di Nicolas Maduro per il terzo mandato un "colpo di stato". "Un colpo di stato è stato compiuto", ha affermato la principale coalizione di opposizione, Plataforma Unitaria, in una dichiarazione pubblicata sui social media. La coalizione ha parlato di "usurpazione del potere da parte di Nicolas Maduro (...), sostenuto con la forza bruta e ignorando la sovranità popolare espressa con forza il 28 luglio".

La posizione dell'Ue

"Nicolás Maduro non ha la legittimità di un presidente democraticamente eletto". Lo afferma una dichiarazione dell'alto rappresentante Ue Kaja Kallas a nome dei 27 Paesi dell'Unione Europea. "L'Ue - nota Kallas - sostiene il popolo venezuelano nella sua difesa della democrazia. Le nuove sanzioni colpiscono le persone che minano la democrazia e i diritti umani. Continueremo a lavorare con tutti i venezuelani per una soluzione democratica della crisi".

Gli Usa impongono sanzioni a 8 funzionari

Gli Usa hanno imposto nuove sanzioni contro otto alti funzionari venezuelani "alla guida delle principali agenzie economiche e di sicurezza che consentono la repressione e il sovvertimento della democrazia in Venezuela da parte del presidente Nicolas Maduro". Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Tra questi figurano funzionari di alto livello dell'esercito e della polizia, nonché i presidenti della compagnia petrolifera e della compagnia aerea statali.

Usa, 25 milioni di ricompensa per l'arresto di Maduro

Gli Stati Uniti annunciano 25 milioni di dollari di ricompensa per l'arresto o la condanna di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato John Kirby in un briefing con la stampa.