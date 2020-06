Venezuela, ministro: "Guaidò è rifugiato a Caracas in ambasciata francese"

Il capo dell'opposizione del Venezuela, Juan Guaidò, si trova nell'ambasciata francese a Caracas.

É quanto ha affermato, in un'intervista, il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, tre giorni dopo che Nicolas Maduro ha lasciato intendere che Guaidò si era "nascosto" in una rappresentanza diplomatica.

Non possiamo entrare nei locali di un'ambasciata, di qualsiasi Paese sia, in questo caso di Spagna o di Francia, per fare in modo che la Giustizia li arresti con la forza, non è possibile", ha detto Arreaza, rispondendo, durante ad un'intervista radiofonica, ad una domanda sulla presenza di Leopoldo Lopez, un altro leader dell'opposizione, nell'ambasciata di Spagna e su quella, presunta, di Guaidò in quella francese. "Noi speriamo che questi governi cambino idea", ha aggiunto il ministro venezuelano parlando di "una situazione profondamente irregolare" definita "una vergogna" per la diplomazia francese e spagnola.

L'Alto rappresentante per la politica estera e di Sicurezza dell'Unione, Josep Borrell, aveva ribadito con una nota che la Ue considera Guaidò il legittimo presidente dell'Assemblea Nazionale e "la votazione che ha portato all'elezione di Luis Parra non legittima".

La Corte Suprema venezuelana ha confermato l'elezione di Parra. É nella veste di presidente dell'Assemblea Nazionale che lo scorso anno una cinquantina di Paesi, gli Stati Uniti per primi seguiti da molti europei tra i quali Francia e Spagna, avevano riconosciuto Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. "La Ue continua a sostenere a pieno Guaidò come presidente dell'Assemblea Nazionale" si legge nella nota di Borrell che sottolinea come "i recenti sviluppi abbiano ulteriormente aggravato la lunga crisi istituzionale e politica in Venezuelae ridotto gli spazi democratici e costituzionali nel Paese".

Ministero degli Esteri francese smentisce la notizia su Guaidò

Il ministero degli Esteri francese ha smentito in una nota che il capo dell'opposizione del Venezuela, Juan Guaidò, si trovi nell'ambasciata francese a Caracas. ''Juan Guaidò non si trova nella residenza della Francia a Caracas. Lo abbiamo confermato a più riprese alle autorità venezuelane'', ha dichiarato il ministero in una nota.