Venti di guerra/ La Cina punisce Taiwan: navi e aerei intorno all'isola

La Cina punisce Taiwan: navi e aerei intorno all'isola

La Cina ha lanciato oggi manovre militari "attorno" a Taiwan, tre giorni dopo l'insediamento sull'isola del nuovo presidente Lai Ching-te (William Lai). Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua. Pechino ha iniziato una due giorni di esercitazioni con navi della marina e aerei militari cinesi che "circondano l'isola di Taiwan", riferisce la Xinhua. "Il Comando del Teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha iniziato" tali manovre "a partire dalle 7:45" di oggi ora locale, viene detto specificando che le esercitazioni nominate 'Joint Sword-2024A' vengono condotte nello stretto di Taiwan e al nord, al sud e all'est dell'isola. Xinhua riferisce che il portavoce militare cinese Li Xi ha affermato che le esercitazioni "si concentreranno sul pattugliamento congiunto di prontezza al combattimento aria-mare, sulla presa congiunta del controllo globale del campo di battaglia e su attacchi congiunti di precisione su obiettivi chiave". Li ha aggiunto che le esercitazioni "prevedono il pattugliamento di navi e aerei che si avvicinano alle aree intorno all'isola di Taiwan e operazioni integrate all'interno e all'esterno della catena di isole per testare le reali capacità di combattimento congiunte delle forze del comando". La Cina rivendica Taiwan come parte del suo territorio e ha bollato Lai come un "pericoloso separatista" che porterà "guerra e declino" nell'isola.