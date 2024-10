Venti di guerra su Taiwan, Xi Jinping: "L'esercito cinese rafforzi la preparazione a combattere"

Taiwan, Xi: "Esercito cinese rafforzi preparazione a combattere"

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato l'esercito della Repubblica popolare a intensificare la propria preparazione alla guerra: lo riferiscono i media di Stato pochi giorni dopo le grandi esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan. Secondo la stampa, Xi ha parlato due giorni fa, durante la sua visita a una brigata della Forza missilistica dell'Esercito popolare di liberazione.

In quella occasione, ha affermato che l'esercito dovrebbe "rafforzare in modo completo l'addestramento e la preparazione alla guerra, (e) garantire che le truppe abbiano solide capacità di combattimento", ha riferito l'emittente pubblica CCTV. I soldati, ha aggiunto, devono in particolare "migliorare la loro deterrenza strategica e la loro capacità di combattimento".

La Cina, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio, ha intensificato le sue dimostrazioni di forza intorno all'isola autogovernata negli ultimi anni. Lunedì scorso, Pechino ha schierato aerei da combattimento, droni, navi da guerra e imbarcazioni della guardia costiera per circondare Taiwan, quarto episodio di esercitazioni su larga scala attorno all'isola democratica in poco più di due anni.

I leader di Pechino non hanno mai escluso l'uso della forza per portare Taiwan sotto il controllo di Pechino. Nella stessa occasione della visita alle truppe, Xi ha raccomandato loro di "salvaguardare fermamente la sicurezza strategica e gli interessi fondamentali del paese", secondo la citazione della CCTV.