Vertice tra Xi, von der Leyen, Michel. Cina: “Risposta comune a sfide globali"

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenti nella capitale cinese in occasione del 24esimo vertice tra il colosso asiatico e l'Unione europea, che si concentrerà in particolare sullo squilibrio commerciale tra i due partner, che si è ampliato negli ultimi anni.

Good and candid exchange with President Xi on the main challenges in a world with increasing geopolitical frictions. Managing our relations is a priority.



We agreed that we have a joint interest in balanced trade relations.



We also agreed to increase people2people exchanges.