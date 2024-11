Alluvione a Barcellona; allagamenti per le strade | video

Dopo Valencia il maltempo si sta abbattendo su Barcellona. La perturbazione si è infatti spostata verso la città catalana dove non mancano già i primi allagamenti come si vede in questo video girato in periferia. Il sindaco ed il governatore della zona hanno diramato l'allarme rosso per il rischio di piogge torrenziali previsto per le prossime 24 ore.

Allagate anche le piste dell'aeroporto El Prat, rimasto chiuso al traffico.