Il video del ballo di Melania e Donald Trump alla festa per il neo Presidente Usa

Come da tradizione dopo la cerimonia di giuramento ed insediamento il 47° Presidente USa, Donald Trump, ha presenziato alla festa in suo onore. Un party attesissimo soprattutto per il momento dell'apertura delle danze lasciato proprio alla coppia presidenziale. Melania Trump è apparsa con un abito bianco ad intarsi neri sul davanti ed i capelli sciolti. Nulla a coprirle il capo dopo il vistoso cappello coprente indossato nella cerimonia a Capitol Hill. Donald Trump invece elegante in smoking. Sul ballo però una certa freddezza tra i due e soprattutto scarsa "dimestichezza" e scioltezza nel ballo