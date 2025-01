Auto esplode all'ingresso della Trump Tower Hotel di Las Vegas | video

Ecco il video ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'esplosione di un'auto parcheggiata all'ingresso della Trump Tower Hotel di Las Vegas. Non si conoscono le ragioni dello scoppio e si indaga anche per escludere un possibile attentato anche se si propende per uno scoppio accidentale, magari legato al fatto che sull'auto si stavano trasportando dei fuochi artificiali. La vettura esplosa è un Cybertruck di Tesla. Nell'esplosione è morto un uomo che si trovava sul posto al momento dello scoppio.

L'Fbi sta indagando per terrorismo. La vettura infatti trasportava fuochi artificiali ed altri oggetti in una sorta di bomba rudimentale.