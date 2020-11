In Austria niente stagione sciistica? 'L'Ue assicuri 80% dei proventi'

Austria dice no alla richiesta dell'Italia di chiudere gli impianti sciistici a causa dell'emergenza coronavirus. “Non otterremo nulla dalla richiesta avanzata dall’Italia di tenere chiusi i nostri impianti di risalita”, ha detto la ministra del Turismo, Elisabeth Koestinger. “Le vacanze invernali in Austria saranno sicure, le nostre aziende dispongono già di concetti di sicurezza completi per le vacanze sugli sci”, ha aggiunto Koestinger.

“Se l'Unione Europea vuole veramente pesare alle restrizioni per la stagione sciistica, dovrà assicurare l’80 per cento dei proventi, in linea con quanto prevede lo Stato austriaco in termini di risarcimenti agli esercizi commerciali chiusi”. Lo ha detto il ministro delle finanze austriaco, Gernot Bluemel (OeVP), in merito all’apertura della stagione sciistica invernale in Austria.