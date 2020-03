Virus. New York è la Lombardia degli Stati Uniti

New York è, senza dubbio, per l’America quello che la Lombardia è per l’Italia, ossia l’area dove si stanno avendo i maggiori contagi in assoluto.

Fa davvero impressione constatare che su un totale di contagi di 26107 sviluppatisi in pochissimi giorni e saliti in verticale dal 6 marzo quasi 12000 sono residenti nell’area di New York.

Il resto dei contagi viene distribuito negli altri 49 stati ma con livelli decisamente minori.

In questo elenco al terzo posto la Stato di Washington che ieri registrava circa 1800 contagi ma un numero più alto in assoluto di vittime, 94. Mentre a New York se ne registrano 60.

New York la Lombardia degli Stati Uniti per numero di contagi

Poi la California, lo Stato più popoloso con i suoi 40 milioni di abitanti che ha 1411 contagi e 25 morti. Sullo stesso livello il New Jersey con 1327 malati e 16 deceduti.

Michigan e Florida praticamente sui medesimi livelli di contagi, rispettivamente 789 e 763, con livelli di morti fortunatamente bassi, 6 e 13.

Tutti gli altri Stati con numeri più contenuti, dai 583 del Texas ai 261 del North Carolina.

I meno toccati, per il momento, l’Alaska, con 14 contagi e nessuna vittima, il South Dakota con 14 infettati e una vittima e il West Virginia con soli 11 contagi e zero vittime.

Sta di fatto che tutta New York, Washington e la California sono già da due giorni zone rosse. 75000 milioni di persone praticamente blindate in casa e via dai lavori non essenziali.

Spiagge della Florida chiuse e dove il divieto è fatto rispettare da polizia in mezzi fourwheels o dalla Guardia Nazionale a Cavallo.

Non si stanca il Governatore di New York, Cuomo, ogni giorno in interminabili press conference a ripetere le parole che tutti gli americani ora conoscono: stay at home, social distancing e shelter in place (stare nascosti).

E gli stessi americani sono a casa con lo spettro di una recessione epocale fatta come pronosticato da Goldman Sachs ‘da una improvvisa e storica crescita di licenziamenti’. Qualche osservatore più pessimista ha persino quantificato in 26 milioni la cifra di disoccupati.

Un qualcosa di molto vicino alla realtà.

Unica variabile a favore la prossima decisione (attesa in settimana) del Senato americano di mettere sul piatto un incredibile bazooka da 2 trilioni di dollari per sostenere l’economia e i lavoratori.