Virus, Trump minimizza: 'Lo scorso anno 37000 morti per influenza'

Donald Trump continua a minimizzare il rischio coronavirus. "Lo scorso anno 37 mila americani sono morti per la comune influenza. La media e' tra i 27.000 e i 70.000 per anno. Nulla viene chiuso, la vita e l'economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi confermati di coronavirus, con 22 morti. Pensate a questo!", ha twittato, lo rende noto l'agenzia Ansa.

Coronavirus: Trump replica a critiche e difende suo piano azione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso ieri l'azione del suo governo dopo le critiche alla lotta lenta e senza successo contro il coronavirus, che continua a diffondersi negli Stati Uniti. In totale, oltre 500 persone hanno contratto Covid-19, le vittime sono almeno 21, di cui 17 legate a una casa di riposo nello Stato di Washington (nord-ovest). Trenta Stati, come pure la capitale Washington, sono colpiti, spingendo lo Stato di New York (dove sono stati confermati 89 casi), la California e l'Oregon a dichiarare lo stato di emergenza. Questa misura amministrativa libera rapidamente i fondi federali, ha affermato Kate Brown, governatore del nord-ovest dell'Oregon, dove sono stati identificati 14 casi. Accusato di aver distorto l'entità dell'epidemia, Trump ha accusato i "media di disinformazione" e di aver cercato di presentare il suo governo "in cattiva luce". "Abbiamo un piano perfettamente coordinato e ben preparato alla Casa Bianca", ha twittato ieri il presidente Usa, il quale in precedenza ha ripetutamente minimizzato il pericolo del coronavirus, dichiarando inizialmente che sarebbe scomparso in aprile grazie all'aumento delle temperature. Sembrava anche incoraggiare le persone infette a non isolarsi, in totale contraddizione con le istruzioni ufficiali per la quarantena volontaria. Trump ha anche messo in dubbio le statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità in merito al tasso di mortalità per virus.