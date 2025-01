Von der Leyen, giallo sulle sue condizioni di salute. Il ricovero nascosto a tutti

Von der Leyen il ricovero e i silenzi. Giallo sulle sue condizioni di salute

Ursula von der Leyen, la presidente da poco rieletta della Commissione Ue, è stata da poco dimessa dall'ospedale di Hannover in cui era ricoverata. Ma nessuno sapeva niente di questo improvviso ricovero, la notizia è rimasta segreta fino a venerdì scorso. Dall’inizio dell’anno, quando uno dei suoi portavoce annunciò che avrebbe cancellato tutti gli impegni delle successive due settimane per una polmonite, la salute di von der Leyen - riporta Il Corriere della Sera - è il segreto meglio custodito di Bruxelles. Si è scoperto solo pochi giorni fa infatti che la presidente della Commissione europea è stata anche ricoverata in un ospedale di Hannover, la sua città, circostanza taciuta in precedenza. Ma a tutt’oggi non si sa quando vi è entrata, quando è stata dimessa, qual era la gravità della patologia, quali sono le sue condizioni attuali.

Così è stata rinviata la presentazione della "bussola sulla competitività", un pacchetto di misure economiche ispirate al rapporto Draghi, ed è stata cancellata la riunione del collegio a Varsavia, in occasione dell’inizio della presidenza polacca dell’Ue. Scelte che confermano una certa segretezza nel modus operandi e alimentano i dubbi. Si spiegano così i suoi silenzi ad esempio sulle sparate di Trump e Musk contro l'Europa. Ma il suo non è un caso isolato. In passato ci furono almeno altri due ricoveri nascosti, ben più gravi, - prosegue Il Corriere - che hanno fatto la storia. Si tratta di quelli di John F. Kennedy, il cui morbo di Addison, sempre nascosto agli americani gli causava stanchezza, nausea e continui sbalzi di umore e di quello legato al tumore alla prostata di François Mitterrand che in Francia fu segreto di Stato sin dall’elezione a presidente nel 1981 e per tutti i 14 anni dei suoi due mandati.