Zelensky a Bruxelles invitato da Macron. Meloni polemica: "Inopportuno"

Zelensky a Bruxelles, la premier Meloni incontra il leader ucraino

Stretta di mano e un caloroso abbraccio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si sono incontrati dopo che il leader europeo ha partecipato alla plenaria del Consiglio europeo.

Zelensky a Bruxelles, il Parlamento europeo: "Benvenuto a casa"

"Benvenuto a casa, benvenuto nell'Ue": così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ha accolto a Bruxelles, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky. Oggi, 9 febbraio, il presidente ucraino parteciperà al vertice dei dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Il suo arrivo in compagnia del presidente francese ha, peraltro, suscitato la critica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “L'invito di Macron a Parigi è stato inopportuno. La nostra forza deve essere l'unità".

Prima, però, Zelensky ha partecipato alla sessione straordinaria del Parlamento europeo, convocata proprio in occasione della sua visita nella capitale. "Una giornata storica per l'Europa - ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, aprendo la sessione plenaria - Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l'Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti". E ancora: "Con fondi per il tuo popolo, con l'aiuto nella ricostruzione e l'addestramento delle tue truppe. Con attrezzature militari e sistemi di difesa. E, ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata", ha aggiunto Metsola.

L'emiciclo del Parlamento Europeo ha accolto il presidente ucraino tra fragorosi applausi.