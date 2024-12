Zelensky premia i medici di un ospedale sotterraneo destinato alla cura dei soldati feriti

Il Presidente Ucraino, Volodimir Zelensky, ha premiato i medici dell'ospedale sotterraneo realizzato per curare i soldati feriti sul campo di battaglia. Secondo quanto riportato dal premier ucraino sono stati più di mille i soldati assistiti. Le immagini Courtesy: Telegram Zelensky



Ucraina: Zelensky, Mosca usa soldati nord-coreani in attacchi

L'esercito russo ha iniziato a utilizzare soldati della Corea del Nord negli attacchi contro le forze ucraine. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi secondo i media di Kiev. "Oggi ci sono già dati preliminari secondo cui i russi hanno iniziato a utilizzare soldati della Corea del Nord negli assalti - un numero notevole. I russi li includono in unità congiunte e li usano nelle operazioni nella regione di Kursk", ha detto Zelensky, aggiungendo che fino a ora le truppe nordcoreane sono state avvistate solo in quella direzione, ma Kiev ha informazioni che potrebbero essere utilizzate in altre zone del fronte. "Mosca ha coinvolto un altro Stato in questa guerra, e lo ha coinvolto il più possibile. E se questa non è un'escalation, allora cos'è l'escalation di cui molti hanno parlato? - ha detto Zelensky - Putin che allontana la possibilità della pace e vuole che il mondo abbia più problemi". "Se non c'è una forte reazione da parte del mondo, la Russia sta peggiorando la guerra. E lo è sempre. Ci difenderemo, anche contro i nordcoreani. Continueremo ad agire in coordinamento con tutti i nostri partner per fermare questa guerra", ha concluso.