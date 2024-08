Euricom punta a est e si "mangia" Sonko, acquisito il leader degli snack nell'Europa orientale

Euricom acquisisce Sonko, brand leader nel settore degli snack nell'Europa orientale

Euricom, tra i leader mondiale nel settore del riso, ha annunciato di aver concluso accordi vincolanti per l'acquisizione della polacca Sonko, rafforzando la propria forte presenza nel settore degli snack salutistici. I termini della transazione non sono stati resi noti.







Nell'ambito della transazione, Euricom acquisirà l'intero capitale sociale di Sonko da Oshee Polska sp. z o.o. ("OSHEE") con l’intenzione di investire sia sugli impianti che sul marchio ampliando l'offerta di snack sul mercato. Grazie a questa acquisizione, Euricom diventerà uno dei player più importanti nel settore degli snack salutistici in Europa.

Euricom ha individuato negli snack salutistici un segmento strategico per la sua espansione nel mercato europeo. Gli snack sono un segmento di mercato con consumi in aumento e sinergici con l'attività di Euricom nel settore del riso.

Bruno Sempio, Presidente di Euricom, ha commentato: "Grazie al nostro rapporto di lunga data con Sonko, siamo stati testimoni di come la Società abbia sviluppato un marchio leader nel mercato degli snack grazie a una offerta di prodotti particolarmente attraenti per il consumatore. Diamo il benvenuto al team di Sonko e siamo ansiosi di supportare questo sforzo mettendo a disposizione la struttura del nostro Gruppo. Questa acquisizione ci aiuterà a raggiungere, nel breve termine, un fatturato consolidato di circa 1 miliardo di euro".

Dariusz Gałęzewski, Presidente di OSHEE, ha commentato: "Nei cinque anni in cui Sonko ha fatto parte del Gruppo OSHEE, abbiamo raggiunto la maggior parte dei nostri obiettivi. OSHEE si sta ora concentrando sulla sua attività principale nel settore delle bevande e sta pianificando un'acquisizione in Europa occidentale per rafforzare la sua posizione e guidare l'espansione in quel paese".