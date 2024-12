Execus supporta Futura Sistemi nel social selling: la software house italiana ERP rafforza il posizionamento del brand e vince un bando strategico nel settore idrico

Futura Sistemi si è aggiudicata un bando strategico per la fornitura della piattaforma HYDROS alle società consorziate di Viveracqua, che riunisce 12 gestori idrici pubblici del Veneto

Execus S.p.A., leader nella consulenza e formazione per la trasformazione digitale delle vendite, supporta Futura Sistemi Srl, software house italiana specializzata in soluzioni soluzioni ERP, di gestione degli spazi verdi, GIS e cloud. L'accordo ha l'obiettivo di potenziare la presenza digitale di Futura Sistemi attraverso strategie di social selling e lead generation, migliorandone il posizionamento aziendale e contribuendo alla recente vittoria di un importante bando per il settore idrico.

Fondata nel 1991, Futura Sistemi si distingue per la capacità di sviluppare software specifici che affrontano criticità come i piani di sicurezza e gestione dell’acqua e la gestione del rischio e della manutenzione. Tra le soluzioni di punta si annoverano Hydros, dedicato alla gestione delle reti idriche, e Ginve, per la gestione del verde pubblico. Queste soluzioni vanno oltre il semplice sviluppo software, includendo attività collaterali che fanno parte di un servizio integrato rivolto sia alle aziende che alle amministrazioni locali. Questa offerta completa consente di supportare anche le piccole imprese, grazie a un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla cura del cliente e all’utilizzo di infrastrutture certificate ACN per garantire la massima sicurezza.

Con il supporto di Execus, Futura Sistemi ha rafforzato la propria presenza su LinkedIn, ampliando la rete di contatti professionali e stabilendo connessioni strategiche con figure apicali della Pubblica Amministrazione su scala nazionale, con una crescita significativa in termini di visibilità, stimata intorno al +400%. Questa espansione ha permesso all'azienda di promuovere le proprie soluzioni, consolidare la reputazione sul mercato italiano e creare nuove opportunità di business. La rete conta oggi figure di rilievo provenienti da amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale.

Non solo, Futura Sistemi si è aggiudicata un bando strategico per la fornitura della piattaforma HYDROS alle società consorziate di Viveracqua, che riunisce 12 gestori idrici pubblici del Veneto. Questo successo conferma l’efficacia delle soluzioni innovative di Futura Sistemi nel rispondere alle esigenze del settore idrico pubblico.





“Siamo entusiasti dei risultati ottenuti da Futura Sistemi, che dimostrano l’importanza del social selling per costruire relazioni strategiche e migliorare il posizionamento aziendale,” afferma Andrea Stecconi, CEO di Execus S.p.A. “Il nostro obiettivo è supportare le aziende nella valorizzazione del digitale come strumento di crescita reale.”

“Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con Execus per il 2025, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le nuove opportunità del digitale anche in un settore complesso e consolidato come il nostro. Il team di Execus ci supporterà con consulenza e formazione mirate, rafforzando la nostra visibilità e le competenze del nostro staff, per intercettare nuove occasioni di crescita attraverso strategie di digital marketing avanzate. Il nostro sguardo è oltreconfine, miriamo a portare i nostri servizi anche alle PMI europee,” afferma Giandomenico Allegri, Founder e CEO di Futura Sistemi.