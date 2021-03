FIANCHI ADDIO CON IL FREDDO CHE LI CONGELA!

Buongiorno Dott.ssa Ancona, sono David, la mia origine è persiana e purtroppo non ho ereditato solo cose belle da mio padre, a parte il buon carattere e il mio bellissimo lavoro.

Fin da piccolo sulla mia pancia e sui miei fianchi si sono formati accumuli di grasso come fosse un cordoncino di ciccia che mi avvolge tutto l’addome intorno all’ombelico.

Ho provato a fare ginnastica, correre, nuotare ma con l’arrivo di mia moglie e con i suoi manicaretti, non è stato facile non cadere in tentazione e mi ritrovo a 45 anni con due fianchi belli abbondanti, la pancia non è diventata grossa ma le assicuro che non riesco più ad allacciarmi i pantaloni come prima.

Esiste un rimedio senza chirurgia per togliermi tali cuscinetti? Premetto che non voglio sentire dolore e come per magia mi piacerebbe che svanissero...So che non posso chiedere tanto, però mi rivolgo a Lei con la speranza che con le sue apparecchiature possa trovare una soluzione adatta.

Caro David, i miracoli non esistono è vero, ma noi per lei possiamo tramite una tecnologia molto conosciuta negli Stati Uniti e in Israele, di nome Coolsculpting, rimuovere quei fastidiosi accumuli di adipe dai suoi fianchi.

Coolsculpting è l’unica tecnologia al mondo brevettata con il freddo congelante per distruggere il grasso localizzato dal corpo: il trattamento consiste nel prendere un manipolo, appoggiarlo sulla zona da trattare, quindi per effetto Vacum nella zona localizzata poi di intensità di freddo, cancellerà le cellule grasse ad una temperatura di – 11° per 35 minuti e almeno una bella fetta del suo grasso verrà rimossa in una sola seduta.

Dolore non lo sentirà, perché il freddo agisce come anestetico oltre a sciogliere il grasso, e subito dopo può recarsi a lavoro e fare qualunque cosa e più o meno dopo 1 mese/2 mesi vedrà rimosso il grasso fastidioso.

Costo del trattamento: da 450,00 Euro a zona.