Carlo Bonomi nominato vicepresidente di UFI

Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano dal 2020, è stato nominato Vicepresidente di UFI – The Global Association of the Exhibition Industry, l'organizzazione internazionale che riunisce i principali attori del settore fieristico mondiale. Con questa nomina, Bonomi, unico italiano designato, entra a far parte dell’Executive Committee di UFI.

Bonomi: "Un'opportunità strategica per Fiera Milano ed il comparto italiano"

"Accolgo con grande soddisfazione questa nomina, che non rappresenta solo un riconoscimento personale, ma un'opportunità strategica per Fiera Milano e per tutto il comparto fieristico italiano”, ha dichiarato Carlo Bonomi. “Essere parte attiva di UFI significa rafforzare la nostra capacità di dialogo con i principali stakeholder globali e consolidare Milano come snodo centrale di un sistema fieristico internazionale, capace di contribuire alle decisioni fondamentali per il futuro del settore. La capacità attrattiva di Milano e la sua naturale vocazione a ospitare eventi di respiro internazionale, rafforzata dalla prospettiva delle prossime Olimpiadi Invernali, la rendono un punto di riferimento imprescindibile. Le fiere si confermano un motore indispensabile per la crescita economica, favorendo processi di internazionalizzazione e innovazione per le imprese".

I cento anni di UFI

La nomina è stata ufficializzata oggi nel corso del Global CEO Summit di UFI, in corso in questi giorni a Milano, in un momento particolarmente significativo per l’associazione, che celebra il centenario dalla sua fondazione. UFI rappresenta la rete globale di riferimento per organizzatori di fiere, gestori di centri espositivi, associazioni nazionali e internazionali di settore e i loro partner, con l’obiettivo di promuovere, tutelare e sviluppare gli interessi dell’intera industria fieristica. L’associazione conta oltre 880 membri provenienti da 87 paesi e rappresenta direttamente più di 50.000 professionisti del settore.

Nel panorama fieristico internazionale, Fiera Milano si distingue con eventi di primissimo piano, come Bit, Host, Miart, Sicurezza e Milano Home, che figurano tra le 900 manifestazioni insignite della prestigiosa certificazione “UFI Approved Event”, garanzia di eccellenza per espositori e visitatori. Oltre al ruolo di Vicepresidente, Bonomi siede anche nel Board of Directors di UFI, un organo composto da membri in rappresentanza di tutte le aree geografiche del mondo. Il Board ha il compito di attuare le decisioni dell’Assemblea Generale, definire le strategie dell’associazione e proporre nuove iniziative per lo sviluppo del settore fieristico a livello globale.