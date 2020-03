Coronavirus, l'Ospedale Fiera Milano sorgerà nei padiglioni 1 e 2

Questo pomeriggio, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, ha mostrato alla stampa i padiglioni 1 e 2 del Portello a fieramilanocity messi a disposizione per affrontare l’emergenza coronavirus e ha illustrato il prototipo di Modulo ospedaliero predisposto da Nolostand, società del Gruppo Fiera Milano SpA, supportata dalla Direzione Tecnica di Fondazione Fiera Milano.

A fronte delle esigenze comunicate da Regione Lombardia, all’interno dei padiglioni 1 e 2, che coprono oltre 20.000 metri quadri di superficie, verranno allestiti questi moduli/container appositamente attrezzati e capaci di ospitare fino a 10 pazienti ognuno, di cui 4 per la terapia intensiva e 6 per quella sub-intensiva, realizzando complessivamente circa 400 posti letto destinati alle cure dei pazienti coinvolti nell’emergenza Covid-19.

“Fondazione Fiera Milano intende essere anche in questa circostanza, come da 20 anni a questa parte, a fianco delle Istituzioni e al servizio del territorio– ha ricordato il Presidente di Fondazione Enrico Pazzali - e con questo spirito oggi mette a disposizione esperienza, know how e strutture per affrontare l’emergenza sanitaria in stretto coordinamento con la Regione Lombardia”