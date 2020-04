Fiera Milano: Caorsi presidente del Cda, Curci confermato Ad

QUESTO IL COMUNICATO INTEGRALE

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunitaoggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio.

Bilancio 2019 e Destinazione dell’Utile di Esercizio. L’Assemblea ha approvato il bilancioal 31 dicembre 2019 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite edelle prestazioni per 230,0 milioni di euro (196,4 milioni nel 2018) e un utile netto di 32,8 milionidi euro in miglioramento rispetto a 16,6 milioni di euro nel 2018.

L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,13 euro, al lordo delleritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo inpagamento a decorrere dal 6 maggio 2020, con data stacco cedola n. 9 il 4 maggio 2020 erecord date in data 5 maggio 2020. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediariautorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, cheha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 279,7 milioni di euro (247,2 milioni nel 2018), e un utilenetto di 34,3 milioni, in crescita rispetto ai 18,6 milioni di euro del 2018. E’ stata infinepresentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 ai sensi del D.Lgs.254/2016.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei Soci ha proceduto alla nominadel Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022, nominando AntonioCaorsi nella funzione di Presidente. Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto,Angelo Meregalli, Marina Natale ed Elena Vasco sono confermati nel Consiglio diAmministrazione; entra invece per la prima volta nel Consiglio, insieme al Presidente, AnnaGatti. Tutti gli amministratori sono stati tratti dalla lista di candidati presentata dal socio dimaggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, detentore del 63,821%del capitale sociale della Società, che ha ottenuto il 99,99% dei voti dei partecipantiall’Assemblea dei Soci.

I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.L’Assemblea ha approvato la sezione prima e la sezione seconda della Relazione sulla Politicain materia di Remunerazione e sui compensi ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Acquisto e disposizione azioni proprie. L’Assemblea ha approvato una nuovaautorizzazione per l’acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente. L’autorizzazioneall’acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistatenon potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il5% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verrannoeffettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fattoregistrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azionipotranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzodi cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzonon sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell’ambito di piani di incentivazioneazionaria.

Alla data odierna Fiera Milano detiene in portafoglio n° 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitalesociale.

Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza diAntonio Caorsi, che ha confermato Fabrizio Curci Amministratore Delegato di Fiera MilanoS.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato e valutato l’indipendenza, ai sensi del Codice diAutodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98, deiConsiglieri: Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Anna Gatti, Francesca Golfetto, AngeloMeregalli ed Elena Vasco; ha altresì verificato e valutato l’indipendenza ai sensi dell’art. 148,comma 3, del D.Lgs. n.58/98, del Consigliere Marina Natale.

I Consiglieri Chiaruttini, in qualità di presidente, Golfetto e Meregalli sono stati confermaticomponenti del Comitato Controllo e Rischi, mentre i Consiglieri Vasco, in qualità di presidente,Baldan e Natale sono stati confermati componenti del Comitato per le Nomine e per laRemunerazione.

I Consiglieri hanno dichiarato di non detenere alla data odierna azioni Fiera Milano.Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Marco Pacini Dirigente preposto allaredazione dei documenti contabili societari.