Homi Fashions&Jewels Exhibition in Fiera Milano sino al 20 febbraio

Oltre 600 brand protagonisti alla prossima edizione dell’evento espositivo divenuto punto di riferimento per l’artigianato creativo di qualità del settore, che valorizza la tradizione e guarda al futuro. Rinnovata la collaborazione con Poli.Design con due specifiche aree speciali e tante novità grazie un ricco calendario di appuntamenti e fashion catwalk.

Apre venerdì 17 febbraio Homi Fashion&Jewels Exhibition, unico evento espositivo completamente dedicato all’accessorio moda, all’abbigliamento e al gioiello torna con una nuova edizione in fieramilano (Rho, fino a luned’ 20 febbraio , con un format rinnovato e da una ricca proposta che lo conferma punto di riferimento dell’intero settore. Una vetrina dalla forte vocazione internazionale capace di rappresentare l’eccellenza e le tendenze del futuro che ospita oltre 600 brand, il 30 % dei quali provenienti da 22 diversi paesi, tra i quali Francia, Grecia e Spagna sono i più rappresentativi.

Homi&Jewels: collezioni sempre più attuali e sostenibili

Collezioni sempre più attuali, innovative e tecnologiche con focus sulla sostenibilità, sociale e ambientale, saranno presenti per ispirare con gli ultimi trend della moda e avvicinare sempre più gli operatori del settore a quelle che sono le esigenze del mercato. Un viaggio ideale alla scoperta di quelle proposte primavera/estate 23 sempre più caratterizzate da elementi di ricerca, innovazione e creatività, per raccontare le ispirazioni nate all’insegna della libertà di espressione, dell’avanguardia e dell’essenzialità.

Un hub per scoprire le tendenze del domani, amplificato anche dalla rinnovata collaborazione con Poli.Design, che ha dato vita in questa edizione allo spazio multimediale DESIGN DIRECTION - Fashion Forecast 2025 che suggerirà idee e spunti di riflessione sull’evoluzione dei trend e del costume tracciando le linee guida per il prossimo biennio, e all’area espositiva VISIONAIRES che accoglierà le creazioni di ben 125 designer internazionali che mettono in mostra la loro Visione.

Importanti i temi che saranno trattati nel convegno di apertura di venerdì 17 febbraio, dedicato a investigare le modalità con le quali il metaverso influenza l’industria della moda e della gioielleria. Un altro importante momento di approfondimento è quello di domenica 19 febbraio alle ore 11 realizzato in collaborazione con il magazine ELLE, “Fashion Tips&Secrets per valorizzare il tuo stile attraverso gli accessori” a cui prenderà parte un pool di esperti e trend setter.

Durante la manifestazione anche shooting fotografici e lo spazio The Incubator

In manifestazione confermati inoltre gli shooting fotografici professionali, vetrina d’eccezione all’interno della mostra e un calendario di sfilate, realizzate insieme a Class TV Moda, per fornire ulteriori spunti creativi e nuove idee.

Molte altre novità di prodotto nello spazio The incubator-Tuttepazzeperibijoux, a cura di Maria Elena Capelli, che si conferma un’area di successo con quindici brand che in particolare si rivolgono ai concept store e gioiellerie che ricercano pezzi unici o fatti a mano, caratterizzati da originalità e alta qualità.

Infine, gli operatori potranno sfruttare a pieno l’esperienza fieristica, ritrovando in parziale contemporaneità – dal 19 al 22 febbraio - sempre in fieramilano, MICAM Milano, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL Salone internazionale della pelletteria e dell’accessorio moda, TheOneMilano, Salone Internazionale dell’Outerwear e dell’Haute-à-porter.