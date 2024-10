L’Academy di Milano Home per una nuova era del retail nel settore casa

Milano Home arricchisce la sua offerta con un'ampia serie di incontri formativi dedicati ai professionisti e ai retailer del settore casa. La formazione non è solo un'opportunità di aggiornamento, ma una leva strategica per anticipare le tendenze, interpretare i cambiamenti del mercato e rafforzare il ruolo dei negozi come narratori dell'eccellenza artigianale e produttiva. In un contesto dove heritage e tradizione vanno di pari passo con sostenibilità e innovazione, questi eventi forniranno spunti preziosi per trasformare i punti vendita in spazi sempre più rilevanti e innovativi sul territorio.

Retail academy: l'esperienza d'acquisto

I retailer sono i primi a intercettare i cambiamenti del mercato e a adattarsi per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. A Milano Home, la Retail Academy diventa uno spazio privilegiato per valorizzare il loro know-how e affrontare le sfide del settore. Con un calendario ricco di eventi, verranno affrontati temi fondamentali come la gestione della relazione con i clienti, l'evoluzione dell'esperienza d'acquisto, l'integrazione del commercio online e l'ottimizzazione degli spazi di vendita, offrendo ai negozianti strumenti concreti per essere protagonisti del cambiamento.

Polidesign: le nuove frontiere del retail e dell’abitare

Tra gli eventi più attesi, i talk a cura di Poli.Design rappresentano un momento chiave per esplorare le nuove frontiere dell’abitare e dell’Interior Design. Professionisti e retailer avranno l'opportunità di confrontarsi su temi come la residenzialità diffusa, l’uso di nuovi materiali, o ancora la dimensione multicanale, trovando ispirazioni per raccontare in modo unico e coinvolgente il bello e il ben fatto attraverso gli oggetti che propongono.

Platform: dialoghi sul futuro degli spazi domestici

Si rinnova per questa edizione la collaborazione con Platform, rivista internazionale di architettura, design e interni, attraverso una serie di incontri che esplorano come gli stili di vita stiano ridefinendo i luoghi dell’abitare. Insieme a esperti internazionali, verranno illustrati progetti che integrano design, artigianato locale ed eccellenze produttive, offrendo ai retailer spunti su come interpretare le nuove esigenze dei clienti attraverso oggetti e complementi d’arredo.

Talks e workshop

Il programma di Milano Home offrirà un ricco palinsesto di talks e workshop dedicati all'approfondimento di tematiche chiave per i professionisti del settore. Gli Aperitivi Olfattivi esploreranno il mondo delle fragranze e il loro impatto nel creare atmosfere uniche, mentre il Floral Design Workshop si concentrerà sullo styling floreale come elemento di design. Se il laboratorio Taste the Future offrirà uno sguardo innovativo su come sta cambiando la cultura della tavola, Piazza di Carta sarà un vero e proprio laboratorio dedicato all'arte della carta e alle sue applicazioni creative. Infine, con gli incontri e i talk di Brand Power, si analizzeranno le opportunità offerte dal settore promozionale e dell'incentive, fornendo spunti preziosi per i retailer in cerca di nuove strategie di crescita.