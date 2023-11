Pazzali: "Rai in Fiera Milano con affitto di 5,9 milioni di euro l'anno"

"Si è appena concluso il comitato esecutivo che all'unanimità ha deliberato gli investimenti che ospiteranno anche la Rai: sono investimenti per oltre 228 milioni per l'intero comparto, una parte di questi sarà dedicata a un futuro contratto di locazione della Rai per 27 anni. Finalmente è arrivato, da quando sono in Fiera abbiamo iniziato subito a lavorarci poi il Covid ha rallentato tutto. Abbiamo concluso questo lungo percorso, l'inizio di un lavoro che durerà 5 anni. La Rai pagherà un affitto stimato in 5,9 milioni di euro all'anno". Lo ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, a margine di Italia Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline.

Pazzali: "Artigiano in Fiera, Salvini e Meloni invitati il 7 dicembre"

"L’Artigiano in Fiera, che si svolge dal 2 al 10 dicembre, è una delle più grandi manifestazioni del mondo. É la manifestazione di punta a cui tutte le persone importanti dedicano attenzione. Per cui credo che potrebbe essere un luogo che Meloni e Salvini potrebbero visitare il 7 dicembre: non ho la loro agenda ma sono sempre invitati", ha aggiunto Enrico Pazzali.