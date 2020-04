FILLER: COME, QUANDO E PERCHE' RICORRERE AI FILLER

La clinica Dvora offre una vasta gamma di trattamenti iniettabili in grado di risolvere in modo efficace le seguenti soluzioni:

Pieghe e rughe del viso come rughe della fronte, le linee delle marionette, e zampe di gallina, le pieghe nasolabiali o valle delle lacrime e le linee del sorriso

Migliorare il profilo della mandibola diminuendo un doppio mento

Aggiungere volume alle labbra normalmente sottili o che hanno perso volume con l'età

Ridurre le zone ostinate di grasso come il grasso del reggiseno e gli involtini di banana

Iperidrosi corretta (sudorazione eccessiva) su ascelle, piedi, palmi e cuoio capelluto

Riempire le cicatrici da acne

Dare tensione e volume nelle zone di rilassamento cutaneo o nelle aree di perdita di volume

Rimodellare i contorni del viso per un profilo più giovane

Migliorare le caratteristiche naturali e la simmetria facciale

Ridurre la cellulite

COSA ASPETTARSI DOPO IL TRATTAMENTO CON INIETTABILI:



Sì, ci sono aghi coinvolti!

Ma non preoccuparti: i nostri trattamenti filler sono minimamente invasivi e altamente efficaci nell'affrontare segni prematuri di invecchiamento e altri problemi dell'aspetto del viso, del corpo o delle mani.



La maggior parte dei trattamenti iniettabili viene eseguita in meno di 30 minuti nel comfort nella nostra struttura la crema anestetica può essere applicato per aiutare a superare il disagio, molti dei nostri iniettabili contengono già un leggero anestetico nelle loro formule e sono facilmente tollerati dai nostri pazienti.



POST TRATTATRATTAMENTO FILLER:



Lievi arrossamenti, lividi, gonfiore o irritazione nel sito delle iniezioni sono gli effetti collaterali più comuni riscontrati con i trattamenti iniettabili, ma possono variare a seconda del trattamento selezionato e degli ingredienti utilizzati nella formula del prodotto.

Per ridurre al minimo la possibilità di lividi, evitare l'alcol 2-3 giorni prima del trattamento e astenersi dall'assumere FANS (Advil, Motrin, ecc.), Aspirina (se non ordinato da un medico), vitamina E, olio di pesce.



Generalmente non ci sono tempi di inattività associati alle procedure iniettabili, quindi puoi immediatamente tornare alle tue attività quotidiane senza segni evidenti visibili.

Molti dei nostri pazienti vengono a trovarci durante la pausa pranzo!



La durata dei risultati dipende dal prodotto iniettabile e dalla gravità degli inestetinestetismi.

Saremo in grado di fornirti un preventivo più accurato possibile al tuo caso.

