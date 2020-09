A Lapio con lo storico Irpinia express per il trekking tra le terre del Fiano

Vendemmia e trekking, cultura e storia, natura ed enogastronomia di eccellenza insieme s’intrecciano per viaggiare in treno d’epoca il 4 ottobre verso Lapio per una vera e propria festa tra le vigne. Una speciale domenica d’autunno interamente dedicata ai buoni sapori e alla natura, un’iniziativa a cura dell’amministrazione comunale, il locale Forum dei giovani, e di Land_of_Hirpinia, associazione da sempre dedita alla promozione del piccolo borgo, epicentro del Fiano di Avellino Docg, e impegnata in attività come passeggiate nella natura e trekking.

Il 4 ottobre presso il Cortile di Palazzo Filangieri partirà il gruppo per scoprire le bellezze paesaggistiche della bella Lapio a “suon di trekking”. Tra le tante attrattive, la collaborazione di Irpinia Express. Il treno storico della tratta Avellino-Rocchetta tornato in auge grazie all’impegno di Fondazione Fs e Regione Campania, e con il lavoro costante dell’Associazione Inlocomotivi APS, per l’occasione farà tappa a Lapio, la partenza è prevista per le 8.50 alla stazione di Avellino, che raggiungerà Lapio attraversando in modalità lenta i paesaggi della verde irpinia che in questo periodo si veste di altri colori. L’evento inizia con l’accoglienza nel Cortile di Palazzo Filangieri per il trekking e partenza con con Land_of_Hirpinia, per incontrare alle 10:30 i passeggeri d’Irpinia Express per continuare insieme il trekking in vigna. Quindi, l’arrivo alla Cantina Rocca del Principe con degustazione dei vini e alle13.30 un pranzo libero presso i ristoranti convenzionati del borgo del Fiano. Alle 16.00 partenza per la visita guidata nei luoghi d’interesse di Lapio, dove avrà sede il mercato della Terra allestito con prodotti tipici irpini e specialità lapiane come il Fiano di Avellino Docg, Taurasi Docg, Olio di Ravece e il pregiato miele di Lapio.