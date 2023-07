Addio zanzare: ecco la pizza repellente, ma commestibile

Addio zanzare, dal Canada arriva la pizza repellente ma commestibile: "Buzz-Off Pizza"

Addio a spray, zampironi o candele alla citronella, ora per mangiare all’aperto e scacciare le zanzare basta una pizza. Ebbene sì, avete letto bene. Arriva dal Canada la "Buzz-Off Pizza", la pizza repellente (ma commestibile) che tiene a bada gli insetti dell’estate grazie agli ingredienti con cui è condita. "Tutti meritano la pizza... tranne le zanzare": questo lo slogan con cui la catena canadese con sede a Toronto, Pizzapizza Ltd, ha lanciato la sua innovativa "Buzz-Off Pizza". Il nome, tradotto in italiano, significa appunto "pizza anti-zanzare".