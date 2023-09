"Al Gatto Verde", Massimo Bottura fa il bis: apre il secondo locale a Modena

Al Gatto Verde, apre il 20 settembre la nuova creatura modenese di chef Massimo Bottura

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale di uno dei ristoranti più chiacchierati del 2023. Si tratta di “Al Gatto Verde”, la seconda creatura figlia del genio culinario del pluristellato chef Massimo Bottura, che dopo l’Osteria Francescana, inaugura il secondo ristorante a Modena interamente di sua proprietà e a aprirà le porte al pubblico il 20 settembre.

Teatro del nuovo locale sarà la vecchia acetaia Maria Luigia, all’interno della villa settecentesca aperta con la moglie Lara Gilmore nel 2019. Qui, alla guida delle sapienti mani di chef Jessica Rosval, le delizie culinarie saranno servite “all’insegna della sostenibilità”, una vocazione assecondata già con i lavori di progettazione del ristorante, pensato per essere a basso impatto ambientale con tanto di pannelli solari. Le antiche scuderie infatti sono state ristrutturate e trasformate nella cucina e nella sala da pranzo del ristorante, utilizzando materiali come il legno, la rafia e la pietra in varie tonalità di verde e fieno per richiamare la campagna circostante.

Non è dato ancora sapere in cosa consisterà la proposta del menù che si potrà degustare nella bucolica struttura, ma a quanto dichiarato da chef Bottura, si tratterà di un “barbecue contemporaneo dove le materie prime del territorio verranno declinate secondo le tecniche d’avanguardia ‘fuori dal fuoco portate sul fuoco’ proposto in un un menu degustazione da otto portate al costo di 140 euro, affiancate alle specialità alla carta.