Allarme salmonella nelle uova: lotti richiamati dal ministero della Salute

Allarme salmonella nelle uova

È allarme salmonella nelle uova prodotte in un allevamento del Salento, in Puglia. È quanto si legge da un avviso del Ministero della Salute che annuncia il ritiro dal mercato alcuni lotti di uova prodotte in un’azienda con allevamento a terra.

La motivazione del richiamo è un “rischio microbiologico”, una dicitura che viene utilizzata quando si sospetta la presenza di batteri, virus o altri agenti patogeni potenzialmente dannosi per la salute umana. Nel caso in questione, il richiamo è stato emesso a causa della possibile contaminazione da parte del batterio Salmonella typhimirium.

L’avviso del Ministero della Salute riguarda confezioni da sei e dieci uova. I numeri dei lotti di produzione ritirati sono i seguenti: 34101, 34201, 34301, 34401, 34501, 34601, 34701, 34801, 34901, 35001, 35101, 35201, 35301, 35401, 35501, 35601, 35701, 35801, 35901, 36001, 36101, 36201, 36301 e 36401.