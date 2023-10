Allerta allergeni, piselli al wasabi ritirati: quali sono a rischio

Richiamato un lotto di piselli ricoperti di wasabi per la presenza di arachidi non dichiarata sull'etichetta

Il ministero della Salute segnala il ritiro dal mercato da parte del produttore di un lotto di piselli ricoperti di wasabi (wasabi peas) del marchio Golden Turtle per la presenza di arachidi non dichiarata sull'etichetta. Lo scirve il Fatto Alimentare.it. Il prodotto in questione, come riporta il fatto alimentare, viene venduto in confezioni di 140 g con i temini minimi di conservazione (Tmc) fino al 24/10/2024. I piselli ricoperti di wasabi sono commercializzati da International Trading Srl con sede in via Falzarego 26, a Baranzate nella città metropolitana di Milano.

A scopo precauzionale il ministero della Salute raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare il prodotto a cui si applicano i termini minimi di conservazione segnalati e di restituirlo nel punto vendita dove hanno effettuato l'acquisto. Per chi non è allergico alle arachidi, invece, il prodotto non è assolutamente pericoloso.