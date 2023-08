Altro che ananas, adesso la pizza si fa con la Coca Cola: l'idea di Pizza Hut arriva dalla Malesia

Pensavate che la pizza con l'ananas fosse una blasfemia? Ebbene, aspettate di sentire l'ultima. Dall'Asia, e più in particolare dalla Malesia, arriva la pizza a gusto Coca Cola. Il ramo malese di Pizza Hut e Coca Cola hanno infatti appena annunciato una collaborazione che punta a creare “una gamma di offerte dai sapori innovativi”, come la "Hawaiian Cola Pizza", la fusione tra la più popolare della catena, ovvero la pizza al pollo e ananas, e una salsa appositamente preparata con lo sciroppo di Cola.

In altre parole, l’idea di Pizza Hut e Coca Cola è quella fondere i rispettivi prodotti di punta – la pizza e l’omonima bevanda - per creare “nuove esperienze di gusto”. Oltre alla “Hawaiian Cola Pizza” verrà infatti messa in vendita anche la “Krispy Cola Wingstreet”, che presenta ali di pollo immerse in una speciale glassa infusa di cola.

Secondo i media internazionali, questa combinazione ha lo scopo di creare una "deliziosa tavolozza di sapori speziati e salati, completati da un pizzico del caratteristico frizzante di Cola". "Pizza Hut e Coca-Cola sono entrambi marchi orientati all'innovazione, motivo per cui sono amati da persone di diversi ceti sociali", ha affermato Emily Chong, Chief Marketing Officer di Pizza Hut Malaysia. Al momento non è dato sapere se questi due nuovi prodotti approderanno anche in Occidente, ma è certo che si potranno gustare a partire da martedì 1 agosto nei punti vendita Pizza Hut della Malesia.