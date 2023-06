Antonella Viola svela l'elisir di lunga vita. Ecco la dieta da seguire

Antonella Viola svela l'elisir di lunga vita: lo stile mediterraneo dei nostri bisnonni

Se si vuole vivere bene e a lungo, bisogna scegliere lo "stile Mediterraneo". Parola di Antonella Viola, immunologa e professoressa ordinaria di Patologia generale all’università di Padova, conosciuta ai più come virologa ai tempi del Covid. In occasione del lancio del suo primo podcast "Una cura tutta tua", dove stimola gli ascoltatori a osservare il proprio corpo e i suoi segnali, alla ricerca del benessere e dell’equilibrio, Viola si racconta in un'intervista al Corriere della Sera.

Al centro del suo progetto c'è un obiettivo chiaro: aiutare a migliorare il nostro stile di vita, e quindi vivere più a lungo e meglio. Per fare questo, spiega l'immuloga, occorre partire dalla cura del nostro sistema immunitario. Nel suo podcast - il cui primo episodio è in uscita su tutte le principali piattaforme di ascolto dal 5 giugno - sono tanti i temi toccati: l’alimentazione e il suo rapporto con la salute, i falsi miti, quelli delle malattie autoimmuni e di medicina di genere, cioè di quali sono le esigenze delle donne che la medicina “tradizionale” non considera come specifiche. Si parla anche di sonno, integratori, di come mantenere il corpo giovane, del ruolo importante delle infiammazioni, e dei tanti aspetti che regolano il nostro equilibrio e il nostro benessere.

Dal racconto della virologa emerge in modo inequivocabile come una buona alimentazione sia una sorta di elisir di lunga vita, perchè - spiega Viola - "quello che mangiamo determina la composizione del microbiota intestinale, quei microbi che vivono all'interno del nostro intestino e che, metabolizzando i nostri nutrienti, segnalano direttamente al sistema immunitario come proteggere l'organismo e abbassano il livello infiammatorio".

Per quanto riguarda la dieta mediterranea, Viola ribadisce che bisogna seguire lo stile "dei nostri bisnonni, fatto principalmente di farine non raffinate, verdure, cereali, legumi, frutta e pochissimi zuccheri. E riducendo i grassi e le proteine di origine animale". E ricorda: "Una sana alimentazione va accompagnata a movimento ed esercizio fisico". Tra i miti da sfatare, Viola cita le uova, che vanno mangiate "all'interno di una dieta varia e preferibilmente con il bianco cotto e, al contrario, il rosso cotto il minimo". E sul colesterolo, "non è vero che alzano i valori", chiosa l'immunologa.