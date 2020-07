Autogrill porta Old Wild West nel punto vendita di Chianti sull’A1

Autogrill, inaugurazione di Old Wild West presso il punto vendita di Chianti sull'A1.

Autogrill porta ai clienti in viaggio il burger restaurant di Old Wild West – marchio di proprietà Cigierre Compagnia Generale Ristorazione Spa – inaugurato oggi presso l’area di servizio Autogrill di Chianti sulla A1 Firenze-Roma e accessibile da entrambe le direzioni.

Ancora una volta Autogrill lancia un marchio riconosciuto e amato sulla rete autostradale italiana. Per i viaggiatori sarà infatti possibile fare una pausa gustosa grazie ai menu di Old Wild West all’insegna dei famosi hamburger con carne bovina selezionata e rigorosamente italiana.

Non mancheranno i menù pensati per i più piccoli che prevedono un gadget in regalo che farà compagnia ai bambini durante la loro pausa, ma anche durante il viaggio. L’offerta si arricchisce di piatti vegetariani, come i “Green Valley” e “Green Ball”, mentre per gli amanti della cucina messicana è presente una selezione Tex Mex.

Il tutto all’insegna di un servizio al tavolo “express” rapido e veloce per concedersi un momento di relax e ripartire verso la propria destinazione finale.

Autogrill, come per tutti i suoi punti vendita, assicura una sosta in completa sicurezza, osservando ogni norma igienico-sanitaria volta al rispetto del distanziamento sociale per prevenire la diffusione del Covid-19. Oltre al rispetto delle norme di distanziamento, le misure contro il coronavirus prevedono che i dipendenti usino mascherine e Gel igienizzante, a disposizione anche dei clienti. Tutte le aree vengono sanificate frequentemente e i tavoli igienizzati a ogni fine pasto. I condimenti sono monouso, mentre i classici menù hanno lasciato il posto a quelli usa e getta o alla visualizzazione dell’offerta sul proprio cellulare tramite un codice QR. Sono accettati, come già da tempo, tutti i pagamenti contactless.