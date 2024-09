Bambina propone a Barilla una pasta a forma di tappo e l'azienda la realizza

Un bimba genovese di 9 anni ha proposto a Barilla una pasta a forma di tappo e l'azienda l'ha realizzata per lei

Margherita, una bambina di 9 anni di Genova, ha pensato che sarebbe stato intelligente una pasta a forma di tappo per trattenere meglio il suo al suo interno. La piccol con l'aiuto della madre a quindi inviato una lettera in cui spiegava la sua idea a Gianluca Di Tondo, amministratore delegato di Barilla.

"Sono Margherita e ho nove anni e mezzo e mangio sempre la vostra pasta. - legge nella letterina - Proprio oggi pensavo di creare un nuovo tipo di pasta: i tappi! Sarebbe proprio una forma di tappo di pennarello dove il sugo rimane all'interno. Se vi piace, potete idearla".

Dopo circa due mesi è arrivata la risposta di Di Tonno in cui comunicava di aver trasmesso l'idea al reparto che si occupa dei nuovi formati di pasta. Qualche settimana dopo Margherita ha ricevuto una scatola speciale da Barilla con la sua pasta a forma di tappo. "Come ti avevo promesso - ha scritto di Tonno nel messaggio di accompagnamento al regalo - abbiamo lavorato sulla tua bellissima idea dei tappi e siamo riusciti a produrre una prima versione nel nostro impianto pilota utilizzando la tecnologia 3D. Ci potrebbe volere un po' di tempo per riuscire a produrli su larga scala, ma nel frattempo volevamo farli avere a te!".