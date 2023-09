Bambine celiache intossicata. La maestra le ha costrette a mangiare la pizza

Due bambine con intolleranza al glutine sono finite al pronto soccorso dopo che la maestra le ha costrette a mangiare una pizzetta confezionata

Due bambine celiache sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Roma per avere mangiato la pizza nella mensa della scuola. Le piccole sarebbero state costrette dalla maestra a ingerire l'alimento che le ha causato un'intossicazione alimentare e secondo quanto riporta Gamberosso.it non sarebbe la prima volta.

Il fatto è avvenuto il 18 settembre ma i genitori raccontano che questo e solo l'ultimo di una serie di episodi simili. La coppia aveva chiesto di esonerare le figlie dal servizio mensa dell'istituto, rendendosi disponibili a portarle a casa per la pausa pranzo e riportarle poi in tempo per le lezioni del pomeriggio. A marzo avevano inviato una diffida alla direttrice dopo che avevano notato che le bambine erano visibilmente deperite. Il dimagrimento stando alle analisi era stato causato dalla presenza di glutine. A maggio è stata inviata una seconda diffida anche all'Ufficio scolastico regionale del Lazio, al Ministero dell'Istruzione e al Comune di Roma, a cui era seguita a luglio una denuncia formale alla Procura della Repubblica.

I genitori poi denunciato un atteggiamento minaccioso da parte della direttrice al telefono: "Ci invitava a regolarizzare la partecipazione delle gemelle al servizio mensa, altrimenti avrebbe provveduto a norma di legge, sostenendo che le bambine sono sotto la sua vigilanza legale". Il 18 settembre la maestra avrebbe tolto la merenda portata da casa alle bimbe "obbligandola a mangiare una pizzetta incartata cin una pellicola trasparente". “Voglio vedere che date almeno un mozzico”, avrebbe detto. "Quando le abbiamo riprese da scuola - raccontano i genitori - avevano vomito e diarrea, una di loro in lacrime ci ha detto che la maestra le aveva costrette, altrimenti la direttrice si sarebbe arrabbiata con lei".