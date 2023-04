Influencer rifiutata al ristorante: "Qui non si accettano celiaci" - VIDEO

Valentina Leporati, alias Valentina Gluten Free, denuncia di essere stata rifiutata da un ritorante perché celiaca

Valentina Leporati, influencer e food blogger onosciuta con il nome di Valentina Gluten Free che sensibilizza gli utenti sul tema della celiachia, ha denunciato su Instagram di essere stata rifiutata da un ristoratore in Toscana durante una trasferta di lavoro proprio per la sua intolleranza al glutine.

"La settimana scorsa, per la prima volta nella mia vita, mi sono sentita dire una frase che mi ha letteralmente lasciata senza parole. - scrive l'influencer nel messaggio che accompagna la sua video-denuncia - Chiamo un ristorante della mia zona per prenotare e quando faccio presente di essere celiaca mi viene risposto: 'qui non accettiamo i celiaci'. Io, che di solito rispondo a tono e sono un fiume in piena di parole, sono rimasta in silenzio. Mi sono sentita discriminata, esclusa, diversa è sbagliata.Non provavo questa sensazione da tantissimo tempo".