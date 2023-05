Bevande vegetali nelle scuole: schiaffo dell'Europa ai vegani

L'Ue vota contro il consumo di bevande vegetali a scuola: salvi gli allevatori del latte

L'Unione Europea dice no al consumo di bevande a base vegetale nelle scuole. Alla richiesta delle associazioni vegane di inserire i prodotti nelle mense, il Parlamento Ue ha risposto in maniera negativa, vietandone la promozione tra gli studenti. Così i deputati europei convocati a Strasburgo hanno votato contro l'inclusione di prodotti alternativi al latte vaccino come le bevande a base di soia, mandorle, avena o riso.

La decisione è arrivata in occasione dell’organizzazione delle nuove linee guida per i programmi scolastici, ripensati con un’attenzione particolare alla sana alimentazione. Indubbiamente un vantaggio per gli allevatori che producono latte, ma anche un grande svantaggio per tutti quegli alunni alunni che seguono un tipo di dieta diversa, ma anche per tutti coloro che, banalmente, faticano a digerire il latte vaccino. L’Ue però sembra aver accolto le richieste degli allevatori che in questo modo non perderanno fondi a favore dei produttori di bevande vegetali.