Biscotti al cioccolato, presenza di metalli: ecco il lotto. Massima attenzione

Lotti di biscotti, patatine e formaggi sono stati ritirati dal Ministero della Salute. Ecco a quali fare attenzione

Si moltiplicano i prodotti alimentari richiamati dagli enti di controllo. Questa volta a finire nel mirino del Ministero della Salute sono stati alcuni biscotti, patatine e persino una famosa marca di formaggio. Ecco quali sono.

Biscotti

Possibile presenza di oggetti metallici in un un lotto di chocolate cookies a marchio Merba. Le confezioni di biscotti con gocce di cioccolato sono da 225 grammi, il numero di lotto L2334702 e la scadenza è il 12 dicembre 2024. Sono prodotti dall’olandese Banketbakkerij Merba B.V. nello stabilimento di Wilhelminakanaal Noord 2, a Oosterhout, nei Paesi Bassi. L’azienda raccomanda di non consumare il prodotto in questione e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei cookies al cioccolato richiamati possono restituirli al punto vendita dove li hanno acquistati.

Patatine surgelate

Le patatine surgelate Buone e Croccanti sono state considerate “prodotto non conforme per sospetta presenza di residui di insetti” e il consiglio è di non consumarlo e riportarlo al punto vendita se il prodotto riguarda il lotto AB23343 . Si tratta della confezione di un chilogrammo con scadenza dicembre 2025 prodotto da Pizzolli Spa.

Formaggio

La possibile presenza di shiga tossina è stata segnalata per alcune confezioni di formaggio Castelmagno a marchio Peppino Occelli, lotto 23151011, a peso variabile e con scadenza 8,10,12 marzo 2024. Stesso rischio per confezioni a marchio Tino Paioli, lotto di produzione 23151011. in forme da 2 chili con scadenza 29 febbraio 2024.

Richiamo invece per possibile rischio microbiologico per presenza di Listeria M. in crosta per il “Gorgonzola dolce Dop” prodotto da Palzola Srl a forma intera o porzioni del lotto D16423A con scadenza 20 marzo 2024.