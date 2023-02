Bomaki, da Milano a Roma: aperture e recruitment day

Boomaki apre a Milano sul Naviglio

Grandi novità per gli amanti della cucina fusion: dal 23 febbraio il Gruppo Bomaki sbarca sui Navigli di Milano in Via Alzaia Naviglio Grande, 38. Con questa nuova apertura, la catena nippo-brasiliana conferma il forte posizionamento del marchio sul territorio milanese. La zona Navigli, rivalutata durante l’Expo, è una delle più storiche della città e da anni è uno dei principali centri di maggior frequentazione: Bomaki si inserisce in un contesto dinamico e in continua evoluzione presentando al pubblico un’offerta ricca che unisce un’attenta selezione degli ingredienti e la costante ricerca di sapori insoliti in un locale dalla forte connotazione.

Il nuovo locale in Zona Navigli si presenta con degli interni contraddistinti da pareti che ricordano rigogliose foreste tropicali, da sedie azzurre e ceramiche azulejos che rievocano le atmosfere sudamericane. Accenti esotici incontrano dettagli naturali in una sorta di “evasione metropolitana” nella metropoli. Cento i coperti tra sala interna e l’accogliente dehor esterno con vista Naviglio, che permette di gustare la bontà dell’offerta Bomaki in un ambiente caratterizzato da elementi d’arredo estremamente ricercati.

Il CEO di Bomaki Giuseppe Grasso commenta: “L’inaugurazione di Bomaki Navigli, rappresenta una tappa importante per l’azienda perché va a coprire un’area molto strategica di Milano e, di fatto, completa il nostro presidio sulla città. Il locale ha un grandissimo potenziale, sia per la posizione che abbiamo scelto che per la sua architettura interna che è in grado di esaltare le peculiarità della nostra offerta food & drink e di mantenere la promessa che, ogni giorno, facciamo ai nostri clienti: “Condividiamo deliziosi momenti di gioia”

Boomaki, la proposta gastronomica

Grazie all’innovazione e la creatività dello chef e socio Jeric Bautista, la proposta gastronomica è uno dei punti di forza di Bomaki, i piatti sono in costante evoluzione e mantengono fede alla tradizione, ai profumi e ai colori del Brasile. L'impatto visivo è il primo step dell’esperienza culinaria, elemento fondamentale per la cucina giapponese alla quale viene abbinata la gastronomia cromatica brasiliana. Il menù è ampio e accontenta tutti i gusti, infatti, oltre alla vastissima scelta di uramaki, si possono provare diverse varietà di tartare e carpacci o formati più “street” come burritos e tacos di carne e pesce. A queste delizie si possono abbinare degli ottimi cocktail tipici brasiliani come la caipirinha, caipiroska, mojito esotici, tutti con gusti che spaziano dal mango al maracuja e per i clienti più tradizionali della birra artigianale, “Branquinha”, creata appositamente per Bomaki dal Birrificio di Legnano.

Il servizio di qualità che offre Bomaki è il risultato di un’accurata scelta delle materie prime, la freschezza certificata del pesce consegnato ogni giorno e preparato rigorosamente al momento e dall'eccellente rapporto qualità/prezzo, conquista un pubblico sempre più trasversale, dal mondo dello spettacolo e dello sport, alle famiglie.

Boomaki, aperture a Roma e recruitment day

Il Gruppo Bomaki è in procinto di arrivare nella capitale con l’apertura di due nuovi ristoranti in Zona Prati e Ponte Milvio. Per l’occasione, è previsto un recruitment day che si terrà lunedì 27 febbraio in Zona Prati: la giornata sarà completamente dedicata alla ricerca e selezione di nuovi talenti che entreranno a far parte del team: si cercano giovani dinamici e solari, che sappiano lavorare in gruppo. Le candidature si dividono in due fasce orarie, la mattina dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18, ci si può iscrivere compilando il form su bomaki.it/bomaki-arriva-a-roma/.

Le posizioni aperte sono le seguenti: store manager, talento di sala, aiuto cuoco/sushiman, barman.

Bomaki è nato a Milano nel 2013 per iniziativa di Giuseppe Grasso. Il nome della catena deriva dalla fusione tra bom (buono in brasiliano) e maki (il roll della cucina giapponese) definendo un format di successo, in cui una vasta scelta di cibi brasiliani, giapponesi ed europei può essere gustata in un ambiente colorato, ricco di dettagli che ricordano il Sud America. A novembre 2022 ha esordito Bomaki Rápido, il nuovo concept studiato per i centri commerciali con l’obiettivo di proporre a un pubblico sempre più ampio l’apprezzata proposta di cucina nippo-brasiliana del marchio. Bomaki è anche una realtà multicanale e, tramite il sito bomaki.it, offre i servizi di prenotazione online e di take away oltre ad essere presente su tutte le principali piattaforme di delivery