Burger bun, noodle e paste di mandorle: allarme per allergeni e corpi estranei

Richiamati 44 lotti di pane per hamburger e 2 di noodles istantanei per la presenza di allergeni. Tolte dagli scaffali anche alcune paste di mandorle per il rischio di corpi metallici estranei

La settimana scorsa il Ministero della Salute ha annunciato altri tre nuovi richiami dal mercato. I supermercati Coop hanno comunicato di aver tolto dagli scaffali ben 44 lotti di pane per hamburger del marchio American Bun per un errore in etichetta. Non sono presenti in evidenza gli allergeni contenuti nella farina, uovo e latte e della possibile presenza di tracce di soia, sesamo e lupino.





I burger bun sono venduti in confezioni da 376 grammi con i seguenti numeri di lotto: 180424B376G, 200424B376G, 220424B376G, 240424B376G, 250424B376G, 280424B376G, 300424B376G, 010524B376G, 050524B376G, 070524B376G, 090524B376G, 110524B376G, 130524B376G, 140524B376G, 150524B376G, 190524B376G, 210524B376G, 230524B376G, 260524B376G, 280524B376G, 290524B376G, 010624B376G, 050624B376G, 060624B376G, 070624B376G, 080624B376G, 110624B376G, 150624B376G, 160624B376G, 180624B376G, 200624B376G, 210624B376G, 240624B376G, 250624B376G, 270624B376G, 280624B376G, 300624B376G, 030724B376G, 050724B376G, 070724B376G, 110724B376G, 120724B376G, 120724B376G e 190724B376G.

Leggi anche: Richiamo di salvia in polvere per glutine non dichiarato in etichetta

Coop sottolinea che il richiamo interessa solo alcuni punti vendita. I consumatori che non sono allergici o celiaci possono mangiare i panini senza problemi.

Richiamate paste di mandorle per il rischio di corpi estranei metallici





Richiamato anche un lotto di paste di mandorle Cuor di Mandorla a marchio Fantinato Lineadolce. Il motivo è la possibile presenza di corpi estranei metallici. Il prodotto richiamato viene venduto in vassoi da 200 g e appartiene al lotto 240314 e il termine minimo di conservazione (TMC) 10/09/2024.

A produrlo è l'azienda Sorrini Dolciaria Srl nello stabilimento in via Vomano 48, a Basciano, in provincia di Teramo.

Richiamati noodles istantanei per allergene dei crostacei





Tolti infine dal mercato due lotti di noodles istantanei al gusto pesce di Maestro Kong. Il motivo è la presenza dell'allergene crostacei non dichiarato in etichetta. Il prodotto viene venduto in confezioni da 98 g con i numeri di lotto 231208 e 120242 e il TMC 07/06/2024. L’azienda Shenyang Dingyi Food Co Ltd ha prodotto i noodles oggetto del richiamo in Cina. Il prodotto è distribuito in Italia da CM Foodmarket Srl di Via Gaudenzio Fantoli 15/9, a Milano.

A scopo precauzionale si consiglia di non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita per ricevere il rimborso.